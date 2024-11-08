Флагманский Xiaomi Redmi K80 будет дешевле Xiaomi 15

Устройство набрало более 3 млн баллов в бенчмарке, что свидетельствует о его высокой производительности. Кроме того, наблюдатели отметили наличие металлической рамки в дизайне смартфона.

Ван Тэн также сообщил, что новая операционная система Xiaomi — HyperOS 2 — будет специально оптимизирована для серии K80.

Ожидаются улучшения в игровой производительности и повышенная чувствительность сенсорного ввода, что обеспечит более плавный и отзывчивый интерфейс.

Ранее стало известно, что стартовая цена Redmi K80 Pro составит около $550. Это делает его более доступным по сравнению с флагманом Xiaomi 15, стоимость которого начинается с $700.

Таким образом, Redmi K80 Pro предлагает высокую производительность и премиальный дизайн по более привлекательной цене.