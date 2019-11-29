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Сегодня 11:47
Флагманский Xiaomi с 108-Мп камерой подешевел до минимума
Его можно купить всего за 440 долларов
Буквально сегодня началась глобальная распродажа под названием “черная пятница”, в рамках которой многие магазины значительно снизили стоимость товаров. Так, снижение цены коснулось и 108-Мп флагмана Xiaomi Mi Note 10, который подешевел до рекордной отметки.
Напомним, что ранее первый 108-Мп смартфон компании стоил порядка 610 долларов в Европе, тогда как сейчас на китайском рынке его можно урвать всего за 440 долларов. Для того, чтобы получить максимальную скидку необходимо при оформлении заказа на смартфон ввести промокод GBXMNT10BF.
Xiaomi Mi Note 10 оборудован 6,47 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор устройства имеет емкость, равную 5260 мАч, поддерживая быструю зарядку, мощность которой достигает 30 Вт.