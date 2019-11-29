Флагманский Xiaomi с 108-Мп камерой подешевел до минимума

Напомним, что ранее первый 108-Мп смартфон компании стоил порядка 610 долларов в Европе, тогда как сейчас на китайском рынке его можно урвать всего за 440 долларов. Для того, чтобы получить максимальную скидку необходимо при оформлении заказа на смартфон ввести промокод GBXMNT10BF.

Xiaomi Mi Note 10 оборудован 6,47 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор устройства имеет емкость, равную 5260 мАч, поддерживая быструю зарядку, мощность которой достигает 30 Вт.