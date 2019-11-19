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Сегодня 14:04
Флагманский Xiaomi с 108-Мп камерой упал в цене
Речь о Xiaomi Mi Note 10
Буквально две недели назад китайски гигант Xiaomi представил свой флагманский смартфон Xiaomi CC9, который оснащен первой на рынке 108 Мп камерой. Его глобальная версия, под названием Xiaomi Mi Note 10 начала продаваться на европейском рынке всего несколько дней назад, но сразу же вызвала негодование покупателей.
А все дело в завышенной цене на устройство. Известно, что китайский Xiaomi CC9 Pro доступен по стоимости, составляющей 400 долларов, тогда как его европейскую версию, неожиданно, оценили в 610 долларов.
Сейчас же, магазины приняли решение опустить неоправданно высокую цену. Так, на данный момент Xiaomi Mi Note 10 можно приобрести за 550 долларов, что хоть и несопоставимо со стоимостью Xiaomi CC9, но уже лучше.