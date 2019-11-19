Флагманский Xiaomi с 108-Мп камерой упал в цене

А все дело в завышенной цене на устройство. Известно, что китайский Xiaomi CC9 Pro доступен по стоимости, составляющей 400 долларов, тогда как его европейскую версию, неожиданно, оценили в 610 долларов.

Сейчас же, магазины приняли решение опустить неоправданно высокую цену. Так, на данный момент Xiaomi Mi Note 10 можно приобрести за 550 долларов, что хоть и несопоставимо со стоимостью Xiaomi CC9, но уже лучше.