Флагманский ZTE Axon 10 Pro потягается в цене с Xiaomi

Для сравнения, цена на Xiaomi Mi 9 в Китае стартует $446. ZTE Axon 10 Pro оснащается 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340x1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев прямо в экране, тройной основной камерой 48+20+8 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ. Поддерживаются 5G и 4G, GPS+ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. Размеры составляют 159,2 х 73,4 х 7,9 мм, а вес — 187 граммов.

Цена составляет 472 долларов за 6+128 ГБ, 547 долларов за 8+256 ГБ и 620 долларов за 12+256 ГБ.