Флагманских Samsung Galaxy Note 10 будет целых четыре

В сети появились новые сведения о смартфоне Samsung Galaxy Note 10, который пока не был представлен официально. Информацией на этот раз поделился корейский ресурс ETNews.

Если раньше говорилось о двух вариациях Galaxy Note 10 — большой флагманской и более компактной подешевле, то сейчас сообщается о четырёх разных версиях смартфона. Две из них получат поддержку сотовых сетей 4G LTE, а другие две — новейших сетей пятого поколения 5G.

С точки зрения размеров тоже будут два варианта — диагональю 6,75 дюйма и 6,28 дюйма. Обе получат версии с 4G и 5G. Более крупную модель оснастят основной камерой с четырьмя модулями, а младшую — тройной.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и будет довольно сильно похож по дизайну на Galaxy S10 5G с четверной основной камерой и двойной фронтальной, врезанной прямо в дисплей. Также возможно избавление от кнопок на корпусе.

Официальный дебют Galaxy Note 10 ожидается в августе 2019 года.