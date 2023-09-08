Флагманскому смартфону Huawei Mate 60 устроили стресс-тест с полным погружением в воду

Свежий флагман компании, Mate 60, прошёл необычный стресс-тест. В рамках программы «Открой Китай», британский блогер Оливер Джошуа Барретт погрузил смартфон в воду и провёл ряд экспериментов.

Барретт был приятно удивлён, обнаружив, что даже после полного погружения в воду, смартфон продолжал работать без сбоев. Это стало возможным благодаря поддержке стандарта IP68, который обеспечивает защиту от пыли и воды.

Но что действительно поразило эксперта, так это возможность управления смартфоном даже под водой при помоши жестов. Несмотря на то, что сенсорный экран не реагировал на касания в воде, жесты в воздухе позволяли управлять воспроизведением видео.

Отметим, правда, что эксперты всё же предупреждают, что несмотря на водонепроницаемость, лучше не рисковать и не проводить подобные эксперименты самостоятельно.