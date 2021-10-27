Флагманы Google Pixel 6 с процессором Tensor и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили в тестах

Флагманы Google Pixel 6 с процессором Tensor и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили в тестахСмартфон от Google оказался лучше в графических тестах
Как пишут специалисты издания Phone Arena, было интересно посмотреть, насколько Tensor — чип собственной разработки Google — отличается от процессора Snapdragon 888, которым оснащён корейский флагман. Результаты Tensor оказались, по словам тестировщиков, на высоте.
Отмечается, что Tensor от Google использует специализированную 20-ядерную подсистему обработки графики, которая, по словам компании, на 370% мощнее, чем в Pixel 5, в дополнение к выделенному ядру обработки изображений, которое используется исключительно для алгоритмов фотографии.
Были проведены графические тесты Wild Life и Wild Life Extremу, а также тестирование процессоров Geekbench. В последнем Pixel 6 набрал 1027 баллов в однопоточном тесте и 2783 балла — в многопоточном, чем показал незначительное отставание от Snapdragon.
А вот и сравнительный тест:
Но в графических тестах Tensor обошёл конкурента: SoC в версии Pixel 6 Pro набрал более 6 тысяч очков, Snapdragon 888 набирает меньше.