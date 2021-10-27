Флагманы Google Pixel 6 с процессором Tensor и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили в тестах

Как пишут специалисты издания Phone Arena, было интересно посмотреть, насколько Tensor — чип собственной разработки Google — отличается от процессора Snapdragon 888, которым оснащён корейский флагман. Результаты Tensor оказались, по словам тестировщиков, на высоте.

Отмечается, что Tensor от Google использует специализированную 20-ядерную подсистему обработки графики, которая, по словам компании, на 370% мощнее, чем в Pixel 5, в дополнение к выделенному ядру обработки изображений, которое используется исключительно для алгоритмов фотографии.

Были проведены графические тесты Wild Life и Wild Life Extremу, а также тестирование процессоров Geekbench. В последнем Pixel 6 набрал 1027 баллов в однопоточном тесте и 2783 балла — в многопоточном, чем показал незначительное отставание от Snapdragon.