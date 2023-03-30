Флагманы iPhone 15 Pro и Pro Max получат настраиваемую кнопку, как у Apple Watch Ultra

Вместо переключателя в флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится настраиваемая кнопка «Действие». Её работа будет аналогичной кнопке в часах Apple Watch Ultra. С её помощью можно будет настроить разные функции для быстрого доступа к ним. К примеру, можно будет установить включение фонарика, запустить камеру, сделать скриншот или видеозапись экрана, включить распознавание музыки рядом со смартфоном и активировать режим низкого энергопотребления.

При этом разработчики оснастят кнопку «Действие» качелькой регулировки громкости, выполненной в единой кнопке вместо двух отдельных. Каждая из кнопок будет сенсорной и твердотельной — не будут двигаться при нажатии.

«Кнопка «Действие» заменит классический переключатель режимов звука, который присутствует в каждой модели iPhone с 2007 года», — отметил источник.