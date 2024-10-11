Флагманы Pixel 9 слишком часто и много делятся личной информацией пользователей

В отчете Cybernews утверждается, что Pixel 9 Pro отправляет информацию, такую как местоположение, адрес электронной почты и номер телефона, каждые 15 минут. Исследователи использовали метод «человек посередине» для перехвата данных.

Однако специалисты отмечают, что исследование не учитывает очень важный момент. Дело в том, что передача данных свойственна не только Pixel, но и всем Android-устройствам, а также iOS.

Разработчики GrapheneOS, приватной версии Android, подчеркивают, что Apple также собирает подобные данные. Некоторые Android-устройства могут передавать информацию в еще большее количество мест.

Отметим, правда, что основная критика в отчете касается недостатка «явного согласия» пользователей и избыточного объема данных. Google ответила, что данные передаются для работы легитимных сервисов, таких как обновления ПО.