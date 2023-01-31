Флагманы Samsung начнут оснащать собственными флагманскими процессорами Exynos уже в 2025 году

Так, южнокорейский источник сообщил, что неназванная платформа будет производиться на собственных мощностях компании с использованием новейшего 3-нм техпроцесса GAA. При этом ожидается, что это будет уже второе поколение данного технологического процесса.

Инсайдеры отметили, что первыми смартфонами на базе данного чипа могут стать устройства серии Galaxy S25. Их релиз ожидается в начале 2025 года.

Они же сообщили, что работа над девайсами стартует даже раньше, чем над линейкой S24. И это важно, так как данная информация указывает не только на новую SoC Exynos, но и на то, что платформа разрабатывается специально для флагманских смартфонов Samsung.