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Флагманы Samsung "потеряли" в цене в России до 10 тыс рублей
А ведь до анонса Galaxy Note 20 еще достаточно много времени
Как стало известно, флагманы Samsung сразу у нескольких российских ритейлеров "потеряли" в цене в России до 10 тыс рублей.
Так, Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra продаются с огромными скидками: Связном, Эльдорадо и М.Видео цены за Galaxy S20 находятся на уровне в 59 990 рублей, в то время как за Galaxy S20+ просят уже 64 990 рублей, а за Galaxy S20 Ultra 89 990. Ранее эти же смартфоны стоили 69 990, 74 990 и 99 990 рублей соответственно.
Напомним, что линейка Galaxy S20 была представлена в начале года и могла похвастаться достаточно интересными техническими решениями — тот же Samsung Galaxy S20 Ultra умел снимать видео в 8К и делать при этом 100-кратный “суперзум”. Правда, стоит отметить, что согласно последним данным, продажи новейшей флагманской линейки оставляют желать лучшего, что в том числе может быть связано с пандемией коронавируса.