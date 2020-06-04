Флагманы Samsung "потеряли" в цене в России до 10 тыс рублей

Так, Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra продаются с огромными скидками: Связном, Эльдорадо и М.Видео цены за Galaxy S20 находятся на уровне в 59 990 рублей, в то время как за Galaxy S20+ просят уже 64 990 рублей, а за Galaxy S20 Ultra 89 990. Ранее эти же смартфоны стоили 69 990, 74 990 и 99 990 рублей соответственно.