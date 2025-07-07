Флагманы Xiaomi подешевеют за счет отказа от бренда Leica

Вместо этого производитель сосредоточится на собственных технологиях обработки изображений. По данным Digital Chat Station, новые устройства будут использовать фирменные алгоритмы и цветокоррекцию, вдохновлённую топовыми моделями, но без логотипов Leica.

Это решение позволит Xiaomi сэкономить $3–5 на каждом смартфоне за счёт отказа от лицензионных сборов и затрат на сертификацию.

Сэкономленные средства компания направит на улучшение аппаратной части: ожидаются более мощные сенсоры, усовершенствованная вычислительная фотография, увеличенные аккумуляторы и улучшенные дисплеи.

Особенно выиграют бренды Redmi и Poco, ориентированные на доступный сегмент.

Подобный шаг уже сделала HUAWEI, заменив Leica на собственную систему XMAGE. Xiaomi, отказавшись от внешнего брендинга, надеется сохранить конкурентоспособные цены и при этом предложить флагманское качество без компромиссов.