Флагманы Xiaomi подешевеют за счет отказа от бренда Leica

Флагманы Xiaomi подешевеют за счет отказа от бренда LeicaЭто было ожидаемо
Вместо этого производитель сосредоточится на собственных технологиях обработки изображений. По данным Digital Chat Station, новые устройства будут использовать фирменные алгоритмы и цветокоррекцию, вдохновлённую топовыми моделями, но без логотипов Leica.
Это решение позволит Xiaomi сэкономить $3–5 на каждом смартфоне за счёт отказа от лицензионных сборов и затрат на сертификацию.
Сэкономленные средства компания направит на улучшение аппаратной части: ожидаются более мощные сенсоры, усовершенствованная вычислительная фотография, увеличенные аккумуляторы и улучшенные дисплеи.
Особенно выиграют бренды Redmi и Poco, ориентированные на доступный сегмент.
Подобный шаг уже сделала HUAWEI, заменив Leica на собственную систему XMAGE. Xiaomi, отказавшись от внешнего брендинга, надеется сохранить конкурентоспособные цены и при этом предложить флагманское качество без компромиссов.