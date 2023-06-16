Флагманы Xiaomi, Samsung и Apple залили газированным коктейлем, а затем заморозили в морозильнике

Но что будет, если провести испытание, которое далеко выходит за рамки обычных проверок? Этим вопросом задались эксперты из TechDroid, которые решили заморозить несколько смартфонов, залив их газированным коктейлем.

Сначала Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max и Xiaomi 13 Ultra залили газировкой, а затем добавили тоник. Получившуюся смесь энтузиасты поместили в морозильник на шесть часов.

Внезапно, после всех этих нешуточных издевательств, все три смартфона продемонстрировали полную работоспособность. Более того, они, вроде как, не понесли даже минимальных повреждений.

Стоит, правда, отметить, что повторять эксперимент ребят из TechDroid не то чтобы стоит — очень маловероятно, что официальная гарантия покрывает поломку вашего смартфона, если это произошло после подобных испытаний.