Fly выпустил недорогой смартфон с 5000 мАч в аккумуляторе

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Power Plus 5000. Он продолжает линейку смартфонов Power Plus с аккумулятором повышенной емкости.

Главная особенность модели – аккумулятор увеличенной емкости объёмом 5000 мАч. Новинка работает на Android 8.1 Go edition, оптимизированной под смартфоны начального уровня. По словам производителя, смартфон сможет проработать до 20 часов в «режиме разговора» и до двух недель в режиме ожидания.