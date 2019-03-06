Fly выпустил недорогой смартфон с 5000 мАч в аккумуляторе

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Power Plus 5000. Он продолжает линейку смартфонов Power Plus с аккумулятором повышенной емкости.
Главная особенность модели – аккумулятор увеличенной емкости объёмом 5000 мАч. Новинка работает на Android 8.1 Go edition, оптимизированной под смартфоны начального уровня. По словам производителя, смартфон сможет проработать до 20 часов в «режиме разговора» и до двух недель в режиме ожидания.
Fly Power Plus 5000 оснащается 5,45-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (1440 x 720 пикcелей), камерами а 8 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MediaTek MT6739V, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1.
Fly Power Plus 5000 предлагается по рекомендованной цене 6 990 рублей.