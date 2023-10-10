Фото бюджетного Samsung Galaxy M44 наконец-то утекли в Сеть

Теперь же стало известно, что компания активно работает над его преемником — Galaxy M44. Более того, первое изображение девайса уже утекло в Интернет.

Сказать спасибо за это стоит инсайдеру Anthony. Благодаря ему мы знаем, что дизайн M44 соответствует текущей линейке смартфонов Galaxy.

На задней панели устройства видны три выступающие камеры и светодиодная вспышка. Задняя крышка, вероятно, выполнена из пластика, а боковые грани имеют плоский дизайн.

По всей видимости, девайс впервые появится на рынке Южной Кореи, возможно, под именем Samsung Galaxy Jump 3.

Ранее в списках бенчмарков было указано, что смартфон будет работать на чипе Snapdragon 888. Несмотря на то, что это достаточно старый чип по сравнению с Exynos 1280, он показывает лучшую производительность.