Фото чехла iPhone 15 Pro Max раскрыли обновлённый дизайн смартфона

Главным образом, было замечено перемещение переключателя Mute, который оставался неизменным на протяжении 16 лет.

Вместо привычного расположения на верхней левой стороне, новые изображения показывают более широкое и округлое отверстие, предположительно для новой «пользовательской кнопки».

Ранее слухи уже предсказывали замену переключателя на более универсальную кнопку с миниатюрным процессором, позволяющую выполнять различные действия даже при разряде батареи или выключенном iPhone.

Чехол также раскрывает отчётливый вырез для камеры, что указывает на возможные улучшения в сравнении с предыдущей моделью iPhone 14 Pro Max. Увеличение размера выреза подразумевает, что Apple может представить более продвинутую камеру в топой модели iPhone 15.