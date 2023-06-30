Фото чехла раскрыло дизайн флагманского Xiaomi Redmi K60 Ultra

Интерес вызывает особое отверстие в чехле возле кнопки питания. Некоторые предполагают, что это может быть боковой датчик отпечатков пальцев, но есть и те, кто сомневается и считает, что чехол выполнен из полипропилена.

Согласно предыдущим сливам, Redmi K60 Ultra получит процессор Dimensity 9200+ от MediaTek в качестве основы и AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K. Из прочих особенностей новинки можно отметить металлическую рамку, 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.