Фото чехлов складного Samsung Galaxy Z Fold 5 показали отличия новинки от предшественника

Фото чехлов складного Samsung Galaxy Z Fold 5 показали отличия новинки от предшественникаИ это не считая «прокачки» железа смартфона
Новая глава в истории складных смартфонов Samsung начинается с утечки фотографий чехлов Galaxy Z Fold 5.
Судя по снимкам, опубликованным Ice Universe, корейская компания решила не изобретать велосипед и сохранить многие черты дизайна от предшественника, Galaxy Z Fold4. Главное отличие — форма блока камер на тыльной стороне: он стал короче и потолще. А ещё вспышка, видимо, решила отдохнуть от общества и уединилась вне блока камер.
К размеру внешнего экрана у Samsung, видимо, подход «не трогай, если работает» — 6,2 дюйма останутся на месте.
Но не думайте, что Samsung просто внесла косметические изменения и переименовала модель. По данным всё тех же инсайдеров, внутри нас ждёт солидный апгрейд: процессор Snapdragon 8 Gen 2 заменит Snapdragon 8+ Gen 1.
Напомним, что анонс линейки Galaxy Z ожидается на Galaxy Unpacked в августе.