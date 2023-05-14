Фото чехлов складного Samsung Galaxy Z Fold 5 показали отличия новинки от предшественника

Судя по снимкам, опубликованным Ice Universe, корейская компания решила не изобретать велосипед и сохранить многие черты дизайна от предшественника, Galaxy Z Fold4. Главное отличие — форма блока камер на тыльной стороне: он стал короче и потолще. А ещё вспышка, видимо, решила отдохнуть от общества и уединилась вне блока камер.

К размеру внешнего экрана у Samsung, видимо, подход «не трогай, если работает» — 6,2 дюйма останутся на месте.