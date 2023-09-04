Фото флагманского Xiaomi 13T Pro всплыли в Сети за две недели до анонса смартфона

Инсайдер Paras Guglani опубликовал полный список характеристик Xiaomi 13T Pro, утверждая, что глобальный запуск, скорее всего, состоится 16 сентября. Он также поделился несколькими изображениями устройства.

Согласно утечке, Xiaomi 13T Pro оснащён процессором Dimensity 9200. Пользователи смогут выбрать между 12 и 16 ГБ оперативной памяти и различными вариантами хранения: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Предлагаются два цветовых решения: классический чёрный с стеклянной задней панелью и светло-голубой с текстурой, напоминающей кожу.

Устройство порадует впечатляющим 1,5K OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 2600 нит и плавным затемнением 2880 Гц.

Оно также будет поддерживать HDR 10+. Любители фотографии оценят разнообразную камеру, включая 50-мегапиксельный основной моудль Sony IMX707, 13-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX596.

Кроме того, смартфон будет оснащён мощным аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт.