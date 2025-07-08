Фото Galaxy Z Fold 7 слили до анонса — всего 4,7 мм толщины и вес 215 г

Опубликовано 08 июля 2025, 22:251 мин.
Фото Galaxy Z Fold 7 слили до анонса — всего 4,7 мм толщины и вес 215 гЖдем масштабной презентации уже завтра
В сети появились реальные изображения Samsung Galaxy Z Fold 7 — за день до официального анонса, который запланирован на 9 июля.
Судя по слитым снимкам, толщина устройства в раскрытом виде составляет всего 4,7 мм, а в сложенном — 10,1 мм. Вес — всего 215 граммов, что делает его самым лёгким складным смартфоном в формате «книжки» на рынке.
Согласно утечке, новинка получит внешний 6,5-дюймовый OLED-дисплей и внутренний 8-дюймовый OLED-экран. За производительность отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, объём оперативной памяти — 12 или 16 ГБ, хранилище — до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора — 4400 мАч.
Galaxy Z Fold 7 также порадует любителей мобильной фотографии: основная камера на 200 Мп, 12 Мп ультраширокоугольный сенсор, 10 Мп телевик с 3-кратным зумом и фронтальная камера на 10 Мп.