Фото глобальной версии Redmi 12 5G раскрыли дизайн грядущей новинки

Ожидается, что уже 1 августа Redmi представит модель Redmi 12 с поддержкой 4G в Индии. Но свежие утечки раскрыли интересные подробности о 5G-версии аппарата.

Автором инсайда выступил SnoopyTech. Его изображения демонстрируют дизайн будущего смартфона Redmi 12 5G.

Отметим, что внешне новинка полностью совпадает с уже представленным в Китае смартфоном Redmi Note 12R. Судя по всему, именно его переименованной версией и окажется новенький телефон бренда.

По последним данным, Redmi 12 5G получит 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Он оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельной камерой для макросъёмки.

Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2 и предложит 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутреннего накопителя и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч.