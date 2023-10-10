Фото Google Pixel 8a раскрыло внешний вид недорогого смартфона за полгода до анонса

Известно, что компания вовсю готовится к анонсу Pixel 8a, который станет преемником текущей модели — Pixel 7a. Ожидается, что новинка будет представлена на ежегодной конференции разработчиков I/O в следующем году.

Но, как это часто бывает у Google, за несколько месяцев до официального запуска в Сети появились утечки изображений устройства.

С первого взгляда, Pixel 8a имеет более закруглённые углы по сравнению со старшими моделями Pixel 8 и 8 Pro. Новый смартфон выглядит уже и выше, чем Pixel 7a.

На задней панели сохраняется горизонтальный мостик с овальным вырезом для двух камер. При этом на фото устройство представлено в персиковом цвете.

Спереди у Pixel 8a расположено отверстие для камеры по центру, а также заметна толстая нижня рамка. Ожидается, что экран будет иметь диагональ 6,1 дюйма.