Фото Huawei Mate 30 «в лицо» утекло в сеть

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Mate 30, который пока не был представлен официально. Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своём аккаунте Twitter живую фотографию, предположительно, фронтальной панели будущего флагмана.
Конечно, подобные фото надо воспринимать с известной долей скептицизма. Тем не менее, если предположить, что это не подделка, нас ожидают такие особенности. Смартфон получит очень тонкие рамки сверху и снизу экрана. К сожалению, фото замазано так, что наличие и расположение вырезов под фронтальную камеру неясно.
Недавно в сети также появилась фотография задней панели Huawei Mate 30, но не с квадратно, а круглой четверной основной камерой.
Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 30 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 90 Гц, у основной камеры предусмотрены 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум, а аппаратной основой станет пока ещё не анонсированный флагманский процессор Kirin 985.
Как ожидается, официальный дебют Huawei Mate 30 состоится в октябре 2019 года, а продажи начнутся в ноябре или декабре.