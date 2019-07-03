Фото Huawei Mate 30 «в лицо» утекло в сеть

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Mate 30, который пока не был представлен официально. Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своём аккаунте Twitter живую фотографию, предположительно, фронтальной панели будущего флагмана.

Конечно, подобные фото надо воспринимать с известной долей скептицизма. Тем не менее, если предположить, что это не подделка, нас ожидают такие особенности. Смартфон получит очень тонкие рамки сверху и снизу экрана. К сожалению, фото замазано так, что наличие и расположение вырезов под фронтальную камеру неясно.