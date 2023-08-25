Фото и интерфейс флагманского смартфона Xiaomi 13T опубликовали накануне анонса

Так, например, накануне появился 18-минутный видеоролик, в котором подробно рассматривается Xiaomi 13T. Смартфон оснащён OLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FullHD+ и максимальной яркостью 2600 кд/кв.м.

Особенностью новинки является возможность выбора кадровой частоты: либо 60 Гц, либо 144 Гц — промежуточных вариантов нет.

Внутренние характеристики также впечатляют. Тестовый вариант имел 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. ОЗУ можно увеличить дополнительно за счёт виртуального раздела размером 7 ГБ.