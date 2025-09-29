Фото на iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max оказались лучше, чем на Galaxy S25 Ultra

Итог оказался неожиданным для корейского гиганта: по качеству снимков Galaxy уступил конкурентам. В тесте с фотографией руки на фоне окна у S25 Ultra кадр получился самым тёмным и с заметными шумами. В аналогичном примере Xiaomi и iPhone выдали более светлые и чистые снимки.

При сравнении уличных фото преимущество вновь оказалось за Xiaomi 17 Pro Max. По словам инсайдера, устройство оснащено «самым мощным датчиком с высоким динамическим диапазоном», тогда как сенсор HP2 в Galaxy выглядит блекло.