Фото на iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max оказались лучше, чем на Galaxy S25 Ultra

Фото на iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max оказались лучше, чем на Galaxy S25 UltraЖдем Galaxy S26 Ultra
Итог оказался неожиданным для корейского гиганта: по качеству снимков Galaxy уступил конкурентам. В тесте с фотографией руки на фоне окна у S25 Ultra кадр получился самым тёмным и с заметными шумами. В аналогичном примере Xiaomi и iPhone выдали более светлые и чистые снимки.
При сравнении уличных фото преимущество вновь оказалось за Xiaomi 17 Pro Max. По словам инсайдера, устройство оснащено «самым мощным датчиком с высоким динамическим диапазоном», тогда как сенсор HP2 в Galaxy выглядит блекло.
В режиме 10-кратного зума Xiaomi показал лучшую детализацию, а снимки Samsung оказались менее яркими по цветам. iPhone также уверенно держал уровень.
Стоит отметить, что iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max поступили в продажу лишь в сентябре 2025 года, тогда как Galaxy S25 Ultra вышел ещё в январе.
По слухам, в начале 2026-го Samsung представит обновлённую модель Ultra, которая сможет догнать (и, возможно, перегнать) конкурентов по качеству фото.