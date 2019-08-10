Фото подтвердило смартфон Samsung с самой мощной батареей

В сети появились свежие подробности о новом смартфоне Samsung Galaxy M20s, пока не представленном производителем официально. Они обнаружились на сайте корейского сертификационного ведомства.
Регулятор даже опубликовал живую фотографию батареи смартфона с модельным номером SM-M207F. Как и утверждали более ранние слухи, она имеет рекордную для Samsung ёмкость — 6000 мАч.
Samsung Galaxy M20s должен стать наследником модели Samsung Galaxy M20, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и способен работать сутки без подзарядки при интенсивном использовании.
Смартфон могут представить одновременно с моделью Galaxy M30s, хотя точные сроки выпуска пока неизвестны. Скорее всего, речь идёт о начале 2020 года.