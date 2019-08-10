Фото подтвердило смартфон Samsung с самой мощной батареей

В сети появились свежие подробности о новом смартфоне Samsung Galaxy M20s, пока не представленном производителем официально. Они обнаружились на сайте корейского сертификационного ведомства.

Регулятор даже опубликовал живую фотографию батареи смартфона с модельным номером SM-M207F. Как и утверждали более ранние слухи, она имеет рекордную для Samsung ёмкость — 6000 мАч.