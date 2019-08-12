Фото рассекретили флагман Google совсем без «подбородка»

В сети появились подробности о флагманских смартфонах компании Google, запланированных к выпуску осенью 2019 года. Живые фото Google Pixel 4 XL опубликовал автор блога британского блога TheTeenTech.
По словам источника, он заметил живой, настоящий и работающий смартфон Google Pixel 4 XL у пассажира в самолёте, который сидел через два кресла от него. Судя по всему, это был сотрудник Google, проводивший тестирование в реальных условиях. Источник сумел сделать пару быстрых фото аппарата.
Смартфон он описывает так — белая задняя панель сочетается с металлической рамкой и квадратной основной камерой, как и предсказывали слухи. Кнопка включения на правом боку оранжевая. Передняя панель заметно изменилась по сравнению с предшественниками — почти отсутствующий «подбородок» и небольшие боковые рамки. Впрочем, верхняя рамка осталась широкой, хотя и не настолько, как у Pixel 3. Она включает одинарную фронтальную камеру и динамик, дополненные датчиками для 3D-сканирования лица и технологии Soli.
Официальный дебют Pixel 4 и Pixel 4 XL ожидается в октябре 2019 года.