Фото таинственного Galaxy F06 слили в сеть вместе с характеристиками

Смартфон предложит 6.7-дюймовый HD+ дисплей с каплевидным вырезом и заднюю панель с градиентным дизайном. Вместо отдельных колец для камер используется вертикальный модуль, напоминающий Galaxy A36.

Galaxy F06 получит основную камеру на 50 Мп в паре с датчиком на 2 Мп, а фронтальная камера составит 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки через USB Type-C. Ожидается слот для microSD.

По слухам, смартфон выйдет в пяти цветах: оранжевом, зеленом, черном, синем и фиолетовом.