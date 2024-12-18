Фото таинственного Galaxy F06 слили в сеть вместе с характеристиками

Фото таинственного Galaxy F06 слили в сеть вместе с характеристикамиОтличный бюджетник намечается
Смартфон предложит 6.7-дюймовый HD+ дисплей с каплевидным вырезом и заднюю панель с градиентным дизайном. Вместо отдельных колец для камер используется вертикальный модуль, напоминающий Galaxy A36.
Galaxy F06 получит основную камеру на 50 Мп в паре с датчиком на 2 Мп, а фронтальная камера составит 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки через USB Type-C. Ожидается слот для microSD.
По слухам, смартфон выйдет в пяти цветах: оранжевом, зеленом, черном, синем и фиолетовом.
В отличие от предшественника Galaxy F05, новинка может получить более длительную программную поддержку.
Дата выхода Galaxy F06 пока неизвестна, но модель продолжит традицию бюджетной серии F, ориентированной на практичность и автономность.