Телефоны
Опубликовано 18 декабря 2024, 08:15
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Фото таинственного Galaxy F06 слили в сеть вместе с характеристиками

Отличный бюджетник намечается
В сети появились изображения и ключевые характеристики нового Samsung Galaxy F06.
Фото таинственного Galaxy F06 слили в сеть вместе с характеристиками
© ITHome

Смартфон предложит 6.7-дюймовый HD+ дисплей с каплевидным вырезом и заднюю панель с градиентным дизайном. Вместо отдельных колец для камер используется вертикальный модуль, напоминающий Galaxy A36.

Galaxy F06 получит основную камеру на 50 Мп в паре с датчиком на 2 Мп, а фронтальная камера составит 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки через USB Type-C. Ожидается слот для microSD.

По слухам, смартфон выйдет в пяти цветах: оранжевом, зеленом, черном, синем и фиолетовом.

Фото таинственного Galaxy F06 слили в сеть вместе с характеристиками
© ITHome

В отличие от предшественника Galaxy F05, новинка может получить более длительную программную поддержку.

Дата выхода Galaxy F06 пока неизвестна, но модель продолжит традицию бюджетной серии F, ориентированной на практичность и автономность.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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