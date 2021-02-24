Фото упаковки Xiaomi Redmi Note 10 раскрыло часть характеристик смартфона до анонса

Напомним, что до сих пор остаётся неясным, какой чип ляжет в основу новинки. Но что мы знаем наверняка, так это то, что анонс нового доступного смартфона Redmi случится уже 4 марта — тогда же покажут и более продвинутую модель Redmi Note 10 Pro.