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Сегодня в 05:31
Фото упаковки Xiaomi Redmi Note 10 раскрыло часть характеристик смартфона до анонса
А также утвердило дизайн новинки
Вчера в сети «засветилась» коробка от Redmi Note 10 Pro, в результате чего нам стали известны его внешний вид и определённые подробности о его железной составляющей. Сейчас ровно тоже самое произошло и с «младшей» версией устройства — Redmi Note 10.
Так, судя по изображению упаковки смартфона, его оснастят не только 48 Мп основной камерой, но и полноценным AMOLED-дисплеем, пишет GSMArena. Также Redmi Note 10 получит дизайн, чем-то напоминающий Xiaomi Mi 11.
Напомним, что до сих пор остаётся неясным, какой чип ляжет в основу новинки. Но что мы знаем наверняка, так это то, что анонс нового доступного смартфона Redmi случится уже 4 марта — тогда же покажут и более продвинутую модель Redmi Note 10 Pro.