Фото всей линейки Galaxy S25 с новым цветом утекли в Сеть

Опубликовано 22 января 2025, 12:051 мин.
Фото всей линейки Galaxy S25 с новым цветом утекли в СетьВ сети появились изображения моделей с коробками
Перед официальной презентацией линейки Galaxy S25 в сети появились подробности о новых моделях. Источник, использующий ник @yoboigucci2, поделился фотографиями всей линейки, включая Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.
Первым заметным изменением стал дизайн. Galaxy S25 Ultra с закругленными углами отличается от предшественника, Galaxy S24 Ultra. Внешний вид стал более плавным, хотя углы все же не такие округлые, как у младших моделей S25 и S25+. Что касается цвета, то теперь среди вариантов появится яркий синий оттенок.
Кроме того, на упаковках всех моделей Galaxy S25 будет новый графический дизайн, отличающийся от упаковки серии S24.
В комплекте зарядного устройства также не будет — стандартная практика для современных компаний.