Фотоэксперты считают глупой затеей камеры на 64 Мп в новых смартфонах

На будущий год ожидается выпуск смартфонов с камерами разрешением 64 Мп. Подобный мобильный датчик уже анонсировала Samsung. Тем не менее, по мнению экспертов, это «излишество».

Именно такое мнение высказал директор Zeiss Group доктор Михаэль Кашке (Michael Kaschke) в интервью изданию Indian Express.

По словам топ-менеджера, сейчас смартфоны уже достигли своего предела как по скорости обработки и соотношению сигнал/шум, так и по стоимости. Кашке подчеркнул, что камеры свыше 40 Мп для смартфонов являются излишеством из-за существующих ограничений для такого форм-фактора.

Также он подчеркнул, что Zeiss собирается больше фокусироваться на профессиональных и полупрофессиональных продуктах, а не на смартфонах. Тем не менее, компания не откажется от работы с производителями смартфонов. Сейчас существует партнёрство с HMD Global, владещей брендом Nokia. Когда-то объективы Zeiss использовались в легендарной Nokia 95, а теперь ими может похвастаться смартфон Nokia 9 Pureview.