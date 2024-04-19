Фотофлагманы сравнили: Huawei Pura 70 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra — кто лучше

Ice Universe также поделился серией из четырех фото, демонстрирующих возможности макросъемки на Pura70 Ultra.

Детальные тесты флагманов Huawei только предстоит увидеть, но уже сейчас можно сказать, что новинка обладает потенциалом, чтобы стать одним из лучших камерофонов 2024 года.