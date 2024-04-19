Фотофлагманы сравнили: Huawei Pura 70 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra — кто лучше

Опубликовано 19 апреля 2024, 07:54
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Фотофлагманы сравнили: Huawei Pura 70 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra — кто лучшеНикто не ударил в грязь лицом
Не прошло и суток с момента анонса флагманов Huawei серии Pura 70, а в Сети уже вовсю кипят сравнительные тесты.
Первые фото, сделанные на топовую модель линейки, Pura 70 Ultra, позволяют оценить ее фотовозможности.
Инсайдер Ice Universe опубликовал первые фотосравнения устройства с другими флагманами 2024 года: Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra.
Пока что выбор объектов для съемки небогат: в основном это цветы. На фото заметно, что баланс белого у Huawei Pura 70 Ultra отличается от конкурентов.
Ice Universe также поделился серией из четырех фото, демонстрирующих возможности макросъемки на Pura70 Ultra.
Детальные тесты флагманов Huawei только предстоит увидеть, но уже сейчас можно сказать, что новинка обладает потенциалом, чтобы стать одним из лучших камерофонов 2024 года.