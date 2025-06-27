Фотограф-профессионал сравнил пленочную фотокамеру с режимом имитации фотопленки в HONOR 400 Pro

Для эксперимента использовались режимы KE100, KP160 и NC200, стилизованные под Kodak Ektar 100, Portra 160 и Fujifilm 200. Снимки делались в кафе, книжном магазине и на улицах Москвы — в типичных сценариях для городской съемки.

Хотя эксперт отметил, что добиться полной идентичности с пленкой невозможно из-за различий в оптике и принципах работы, смартфон с ИИ-обработкой обеспечивает схожую атмосферу.