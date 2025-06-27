Фотограф-профессионал сравнил пленочную фотокамеру с режимом имитации фотопленки в HONOR 400 Pro

Опубликовано 27 июня 2025, 13:021 мин.
Фотограф-профессионал сравнил пленочную фотокамеру с режимом имитации фотопленки в HONOR 400 ProПолучилось очень даже
Российский фотограф Алексей Сулима протестировал режим имитации фотопленки в новом HONOR 400 Pro, сравнив его с реальной пленочной «мыльницей».
Для эксперимента использовались режимы KE100, KP160 и NC200, стилизованные под Kodak Ektar 100, Portra 160 и Fujifilm 200. Снимки делались в кафе, книжном магазине и на улицах Москвы — в типичных сценариях для городской съемки.
Хотя эксперт отметил, что добиться полной идентичности с пленкой невозможно из-за различий в оптике и принципах работы, смартфон с ИИ-обработкой обеспечивает схожую атмосферу.
Отметим, что HONOR 400 Pro предлагает не только «пленочные» режимы, но и множество AI-инструментов: стирание лишних объектов, расширение кадра, создание роликов из фото и многое другое.
Устройство оснащено 200-Мп камерой, чипом Snapdragon 8 Gen 3, экраном с микроизгибами и батареей на 6000 мАч. Предзаказы в России стартуют уже 1 июля.