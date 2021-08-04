Фотографии нового iPhone без разъёма для зарядки «утекли» в сеть

Пока что не совсем ясно, как пользователи будут переносить видео и фото с такого устройства на компьютеры и ноутбуки, лишённые подключения к сети. Все остальные же, само собой, будут вынуждены начать взаимодействовать с iCloud.

Отметим, что презентация iPhone 13 должна пройти в сентябре 2021 года. При этом ранее считалось, что Apple откажется от портов для зарядки и передачи данных лишь в 2022 году.