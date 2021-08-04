Фотографии нового iPhone без разъёма для зарядки «утекли» в сеть

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Фотографии нового iPhone без разъёма для зарядки «утекли» в сетьНеужели он и вправду выйдет уже в 2021 году?
Около двух лет назад случился бум, в рамках которого крупные производители смартфонов показывали свои концепты телефонов без портов для зарядки. В этом успели «замораться» даже ребята из Meizu со своим Meizu Zero.
Сейчас же, судя по всему, нечто подобное на полном серьёзе разрабатывают и в Apple. По крайней мере, именно это следует из свежей утечки.
Интернет-инсайдер опубликовал серию фотографий, на которых, якобы, изображены два iPhone 13 Pro. И оба устройства лишены разъёма для зарядки.
Пока что не совсем ясно, как пользователи будут переносить видео и фото с такого устройства на компьютеры и ноутбуки, лишённые подключения к сети. Все остальные же, само собой, будут вынуждены начать взаимодействовать с iCloud.
Отметим, что презентация iPhone 13 должна пройти в сентябре 2021 года. При этом ранее считалось, что Apple откажется от портов для зарядки и передачи данных лишь в 2022 году.