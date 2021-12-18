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Фотографии, сделанные на неанонсированный Samsung Galaxy S22 Ultra лишили популярного инсайдера сна

Звучит интригующе
Интернет-инсайдер Ice Universe известен своими многочисленными «сливами» ещё невышедших устройств. На этот раз авторитетный источник поделился своими впечатлениями от фотографий, сделанных на камеру нового флагмана Samsung — Samsung Galaxy S22 Ultra.
Фотографии, сделанные на неанонсированный Samsung Galaxy S22 Ultra лишили популярного инсайдера сна

По словам инсайдера, он восхищён итоговым результатом. При этом снимки настолько его впечатлили, что он «не мог уснуть». Об этом Ice Universe написал в своём Twitter-аккаунте.

Информатор отметил, что Samsung с технической точки зрения не совершила особого прорыва — камера S22 Ultra мало чем отличается от камеры S21 Ultra. Но при этом корейская компания, якобы, проделала титаническую работу по части программной оптимизации.

Фотографии, сделанные на неанонсированный Samsung Galaxy S22 Ultra лишили популярного инсайдера сна

К сожалению, Ice Universe не опубликовал те самые фотографии, о которых идёт речь. Возможно, снимки появятся в сети чуть позже — ближе к непосредственно анонсу смартфона.

Источник: Twitter / Ice Universe
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