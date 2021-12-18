Фотографии, сделанные на неанонсированный Samsung Galaxy S22 Ultra лишили популярного инсайдера сна

По словам инсайдера, он восхищён итоговым результатом. При этом снимки настолько его впечатлили, что он «не мог уснуть». Об этом Ice Universe написал в своём Twitter-аккаунте.

Информатор отметил, что Samsung с технической точки зрения не совершила особого прорыва — камера S22 Ultra мало чем отличается от камеры S21 Ultra. Но при этом корейская компания, якобы, проделала титаническую работу по части программной оптимизации.