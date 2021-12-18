Фотографии, сделанные на неанонсированный Samsung Galaxy S22 Ultra лишили популярного инсайдера сна

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Фотографии, сделанные на неанонсированный Samsung Galaxy S22 Ultra лишили популярного инсайдера снаЗвучит интригующе
Интернет-инсайдер Ice Universe известен своими многочисленными «сливами» ещё невышедших устройств. На этот раз авторитетный источник поделился своими впечатлениями от фотографий, сделанных на камеру нового флагмана Samsung — Samsung Galaxy S22 Ultra.
По словам инсайдера, он восхищён итоговым результатом. При этом снимки настолько его впечатлили, что он «не мог уснуть». Об этом Ice Universe написал в своём Twitter-аккаунте.
Информатор отметил, что Samsung с технической точки зрения не совершила особого прорыва — камера S22 Ultra мало чем отличается от камеры S21 Ultra. Но при этом корейская компания, якобы, проделала титаническую работу по части программной оптимизации.
К сожалению, Ice Universe не опубликовал те самые фотографии, о которых идёт речь. Возможно, снимки появятся в сети чуть позже — ближе к непосредственно анонсу смартфона.
Источник: Twitter / Ice Universe