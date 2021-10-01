Франция заставила Apple вложить в комплект с iPhone 13 наушники

Так, французские власти вынудили яблочную корпорацию оснастить коробки с iPhone комплектными наушниками EarPods, сообщает Gizmochina. Причиной тому послужили местные требования, связанные с радиочастотной энергией. Из-за них наушники являются необходимым предметом в комплектации смартфонов.

Законы о радиочастотной энергии пытаются защитить пользователей от негативного влияния телефонов во время разговоров. Франция, например, не только вынуждает класть наушники в коробку с устройством, но и призывает граждан не держать телефоны близко к голове.

Отметим, что с такой же ситуацией Apple столкнулась и в 2020 году. Тогда французские покупатели также увидели в коробке со своими телефонами комплектные наушники EarPods.