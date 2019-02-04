ФСБ предложили строить 5G на российских SIM-картах и шифровании

Представитель ФСБ предложил использовать отечественные SIM-карты и технологии шифрования для сетей связи пятого поколения. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на участников совещания.

Предложение было внесено 30 января на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта «Цифровая экономика». Криптографические алгоритмы используются при авторизации абонентов, сим-карты должны их поддерживать.

Впрочем, по словам участников совещания, эти предложения не продвигаются ФСБ как обязательные для операторов. Кроме того, в отдалённом будущем ФСБ предлагает ещё и заменить оборудование на отечественное, в том числе на базовых станциях.

Как ранее сообщило Минкомсвязи, первые пилотные зоны сети связи 5G появятся в России в конце 2019 года.