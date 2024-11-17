Galaxy A55 появился на бенчмарке накануне запуска бета-тестирования One UI 7

Обозреватели портала SamMobile считают, что очередной бенчмарк Galaxy A55 за небольшой отрезок времени — признак подготовки смартфонов Samsung, и не только самых топовых флагманов, — к установке оболочки One UI 7 на Android 15. И эта подготовка набирает темп, учитывая, что бета-тестирование One UI 7 будет запущено в ближайшее время.

Вероятно, разработчики берут время для оттачивания интерфейса, поскольку официальный релиз состоится в 2025 году, и нужно подготовить множество моделей. Об этом говорят и бенчмарки Galaxy A53 и Galaxy A54, опубликованные несколько месяцев назад.

В Geekbench Galaxy А55 набрал 1161 и 3369 баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Номер модели SM-A556E.