Galaxy A55 появился на бенчмарке накануне запуска бета-тестирования One UI 7

Опубликовано 17 ноября 2024, 19:301 мин.
Galaxy A55 появился на бенчмарке накануне запуска бета-тестирования One UI 7Идёт подготовка к установке этой оболочки
Бенчмарк Geekbench опубликовал очередные результаты тестирования премиального смартфона Samsung среднего класса 2024 года Galaxy A55 под управлением Android 15. Эта ОС станет первым из четырёх крупных обновлений Android для Galaxy A55 модели.
Обозреватели портала SamMobile считают, что очередной бенчмарк Galaxy A55 за небольшой отрезок времени — признак подготовки смартфонов Samsung, и не только самых топовых флагманов, — к установке оболочки One UI 7 на Android 15. И эта подготовка набирает темп, учитывая, что бета-тестирование One UI 7 будет запущено в ближайшее время.
Вероятно, разработчики берут время для оттачивания интерфейса, поскольку официальный релиз состоится в 2025 году, и нужно подготовить множество моделей. Об этом говорят и бенчмарки Galaxy A53 и Galaxy A54, опубликованные несколько месяцев назад.
В Geekbench Galaxy А55 набрал 1161 и 3369 баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Номер модели SM-A556E.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков
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