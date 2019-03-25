Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung

В сети появились новые подробности и две живые фотографии защитного стекла готовящегося к выпуску смартфона Galaxy A90, пока не представленного производителем официально. Ими поделились ресурс SlashLeaks и Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), совладелец ресурса Slashleaks, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

По словам Хеммерстоффера, смартфон Galaxy A90 ранее планировалось выпустить как Galaxy A80, но затем переименовали. Он оснащается 6,7-дюймовым дисплеем без вырезов или дыр в экране и очень тонкими рамками — 1,2 мм сверху и 3,6 мм снизу. Также он отметил поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Фотографии демонстрируют, действительно, тонкие рамки. Для сравнения, у флагманских Galaxy S10+, рамки заметно больше при наличии отверстия под фронтальную камеру.