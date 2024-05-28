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Телефоны
Опубликовано 28 мая 2024, 07:09
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Galaxy F55 — новый недорогой смартфон Samsung с корпусом из экокожи и пятилетним обновлением

Максимальная версия дешевле $400
Samsung официально представила Galaxy F55 5G в Индии. Новинка, ранее известная как Galaxy C55 в Китае, теперь доступна с корпусом из экокожи.
Galaxy F55 — новый недорогой смартфон Samsung с корпусом из экокожи и пятилетним обновлением
© Gizmochina

Galaxy F55 5G также оснащен 6.7-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит.

В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и операционная система Android 14. Доступны три конфигурации: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

Для съемки предусмотрена тройная камера: 50-мегапиксельная основная с OIS, 8-мегапиксельная ультраширокая и 2-мегапиксельная макрокамера. Для селфи есть 50-мегапиксельный фронтальный модуль.

Galaxy F55 — новый недорогой смартфон Samsung с корпусом из экокожи и пятилетним обновлением
© Gizmochina

Смартфон имеет батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт (зарядное устройство не включено). Samsung также обещает четыре года обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

Цены на Galaxy F55 5G следующие: версия 8/128 ГБ обойдется в $325, 8/256 ГБ — в $360, а версия на 12/256 ГБ в $397.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
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#Samsung