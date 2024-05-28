Galaxy F55 — новый недорогой смартфон Samsung с корпусом из экокожи и пятилетним обновлением

Galaxy F55 — новый недорогой смартфон Samsung с корпусом из экокожи и пятилетним обновлениемМаксимальная версия дешевле $400
Galaxy F55 5G также оснащен 6.7-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит.
В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и операционная система Android 14. Доступны три конфигурации: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.
Для съемки предусмотрена тройная камера: 50-мегапиксельная основная с OIS, 8-мегапиксельная ультраширокая и 2-мегапиксельная макрокамера. Для селфи есть 50-мегапиксельный фронтальный модуль.
Смартфон имеет батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт (зарядное устройство не включено). Samsung также обещает четыре года обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.
Цены на Galaxy F55 5G следующие: версия 8/128 ГБ обойдется в $325, 8/256 ГБ — в $360, а версия на 12/256 ГБ в $397.