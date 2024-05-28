Galaxy F55 — новый недорогой смартфон Samsung с корпусом из экокожи и пятилетним обновлением

Смартфон имеет батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт (зарядное устройство не включено). Samsung также обещает четыре года обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

Цены на Galaxy F55 5G следующие: версия 8/128 ГБ обойдется в $325, 8/256 ГБ — в $360, а версия на 12/256 ГБ в $397.