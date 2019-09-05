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Galaxy Fold поступит в продажу в ближайшие дни

Причем будет возможность купить и версию с поддержкой 5G
Samsung Galaxy Fold должен был стать знаковым триумфом корейской компании, который показал бы, что именно она может считать главным игроком на рынке, задающим путь для дальнейшего развития. Но как мы знаем, запуск устройства получился крайне неудачным — Galaxy Fold должен был попасть на прилавки еще в апреле этого года, но за окном сентябрь, а устройство так и не вышло в свет. Но возможно, старт продаж первого складного смартфона Samsung гораздо ближе, чем мы можем себе представить.

Буквально на этой неделе корейский гигант перечислил список стран, в которых продажи устройства начнутся в текущем месяце. Но это не самое интересное — у себя на родине смартфон будет доступен для покупки уже завтра, 6 сентября! В Сингапуре, Франции, Германии и Великобритании Galaxy Fold появится 18 сентября, причем в Европе можно будет купить версию, поддерживающую работу в сетях 5G.

По имеющимся данным, средняя стоимость смартфона на рынке Европы составит около 2 тыс евро. Напомним, что отличительной особенностью устройства является его складной экран, способный трансформировать Galaxy Fold из привычного смартфона в некоторое подобие планшета.

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