Galaxy Fold поступит в продажу в ближайшие дни

Буквально на этой неделе корейский гигант перечислил список стран, в которых продажи устройства начнутся в текущем месяце. Но это не самое интересное — у себя на родине смартфон будет доступен для покупки уже завтра, 6 сентября! В Сингапуре, Франции, Германии и Великобритании Galaxy Fold появится 18 сентября, причем в Европе можно будет купить версию, поддерживающую работу в сетях 5G.

По имеющимся данным, средняя стоимость смартфона на рынке Европы составит около 2 тыс евро. Напомним, что отличительной особенностью устройства является его складной экран, способный трансформировать Galaxy Fold из привычного смартфона в некоторое подобие планшета.