Galaxy Fold проверили на прочность в прямом эфире

В общей сложности эксперты издания потратили на 120 тыс циклов открытия и закрытия чуть менее 4 часов. И, как и ожидалось, смартфон не выдержал такой стрессовой нагрузки и сломался — точно такой же результат получили чуть ранее специалисты из SquareTrade. Но в любом случае, в случае с CNet смартфон держался молодцом большую часть испытания.

Напомним, что Galaxy Fold был анонсирован еще в начале года вместе с Galaxy S10, S10+ и S10e. По первоначальным планам устройство должно было поступить в продажу в апреле, но из-за возникших проблем с массовым браком смартфона, старт продаж Galaxy Fold был перенесен на осень.