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Galaxy Note 10 Lite получит новые функции для взаимодействия со стилусом
Благодаря поддержке Bluetooth 5
Напомним, что буквально несколько дней назад южнокорейский гигант Samsung показал свои новые устройства Galaxy A51 и Galaxy A71. Предполагалось, что вместе с двумя новинками компания анонсирует также смартфоны Galaxy S10 Lite и Note10 Lite, которые на многих рынках выйдут под названиями Galaxy A91 и Galaxy A81. Несмотря на то, что этого не произошло, инсайдерам все таки удалось найти информацию относительно новых смартфонов.
Так, согласно базе Launch Studio, Galaxy Note10 Lite оснастят поддержкой Bluetooth 5. Таким образом смартфон станет первым телефоном компании, в котором использован данный беспроводной стандарт.
Предполагается, что благодаря данному нововведению Galaxy Note10 Lite сможет анализировать местонахождение своего стилуса, поскольку данный стандарт Bluetooth предполагает наличие этой функции. Ожидается, что новинку анонсируют уже в начале следующего года.