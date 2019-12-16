Galaxy Note 10 Lite получит новые функции для взаимодействия со стилусом

Напомним, что буквально несколько дней назад южнокорейский гигант Samsung показал свои новые устройства Galaxy A51 и Galaxy A71. Предполагалось, что вместе с двумя новинками компания анонсирует также смартфоны Galaxy S10 Lite и Note10 Lite, которые на многих рынках выйдут под названиями Galaxy A91 и Galaxy A81. Несмотря на то, что этого не произошло, инсайдерам все таки удалось найти информацию относительно новых смартфонов.