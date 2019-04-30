Galaxy S10 не спас Samsung от крупнейшего падения прибыли с 2014 года

Компания Samsung Electronics отчиталась инвесторам о финансовых результатах за первый квартал 2019 года. Как оказалось, прибыль компании упала на 60%.

Это самый крупный спад компании с третьего квартала 2014 года. Операционная прибыль составила 6,2 триллиона вон, что составляет порядка 5,3 млрд долларов. Для сравнения в прошлом году показатель достигал 13,4 млрд долларов.

В качестве причин падения прибыли компания указывает на снижение цен на чипы памяти, а также на пониженный спрос на OLED-дисплеи, вроде тех, что корейский производитель поставляет Apple для iPhone.

Samsung подчеркивает, что продажи флагманских смартфонов Galaxy S10 сильны и устойчивы. Прибыль мобильного подразделения, тем не менее, снизилась из-за усилившейся конкуренции в области недорогих и средних смартфонов.

Samsung надеется выправить свои продажи смартфонов по «всем фронтам» с помощью новых моделей в недорогой серии Galaxy A, включая продвинутый смартфон Galaxy A80 с выдвижной-поворотной камерой, инновационный Galaxy S10 5G и флагманские фаблеты Galaxy Note, которые стабильно хорошо продаются.

В будущем она возлагает большие надежды на новый Galaxy Note, ожидающийся ближе к осени, а также новые складные смартфоны и модели с поддержкой 5G.