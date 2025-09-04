Телефоны
Опубликовано 04 сентября 2025, 07:50
1 мин.

Galaxy S23 получил бету One UI 8.0, но с неприятными ограничениями функций

Некрасиво вышло по отношению к фан-базе
Samsung запустила бета-тестирование One UI 8.0 для линейки Galaxy S23, но вместе с новыми возможностями пользователи получили и неприятное ограничение.
Главная фишка Galaxy AI — функция Now Brief — в обновлении отсутствует. Напомним, что впервые она появилась в Galaxy S25 и недавно дошла до серии S24 вместе с той же бета-версией оболочки.

Функция собирает данные из фирменных приложений Samsung, Google и сторонних сервисов, показывая персонализированные подборки: погоду, календарь встреч, детали рейсов, напоминания, плейлисты Spotify и YouTube, фотографии и статистику здоровья.

Now Brief доступна через панель Now Bar, боковую вкладку и отдельный виджет. Любопытно, что энтузиасты ранее запускали сводку на Galaxy S23 через установку APK и она работала без проблем.

Именно поэтому многие рассчитывали увидеть её в официальной прошивке. Однако, судя по всему, Samsung решила оставить функцию эксклюзивом для S24 и более новых моделей. Будет ли Now Brief добавлена в будущие бета-версии One UI 8.0 для Galaxy S23 — пока неизвестно.