Galaxy S23 получил бету One UI 8.0, но с неприятными ограничениями функций

Главная фишка Galaxy AI — функция Now Brief — в обновлении отсутствует. Напомним, что впервые она появилась в Galaxy S25 и недавно дошла до серии S24 вместе с той же бета-версией оболочки.

Функция собирает данные из фирменных приложений Samsung, Google и сторонних сервисов, показывая персонализированные подборки: погоду, календарь встреч, детали рейсов, напоминания, плейлисты Spotify и YouTube, фотографии и статистику здоровья.