Galaxy S23 получил бету One UI 8.0, но с неприятными ограничениями функций

Galaxy S23 получил бету One UI 8.0, но с неприятными ограничениями функцийНекрасиво вышло по отношению к фан-базе
Главная фишка Galaxy AI — функция Now Brief — в обновлении отсутствует. Напомним, что впервые она появилась в Galaxy S25 и недавно дошла до серии S24 вместе с той же бета-версией оболочки.
Функция собирает данные из фирменных приложений Samsung, Google и сторонних сервисов, показывая персонализированные подборки: погоду, календарь встреч, детали рейсов, напоминания, плейлисты Spotify и YouTube, фотографии и статистику здоровья.
Now Brief доступна через панель Now Bar, боковую вкладку и отдельный виджет. Любопытно, что энтузиасты ранее запускали сводку на Galaxy S23 через установку APK и она работала без проблем.
Именно поэтому многие рассчитывали увидеть её в официальной прошивке. Однако, судя по всему, Samsung решила оставить функцию эксклюзивом для S24 и более новых моделей. Будет ли Now Brief добавлена в будущие бета-версии One UI 8.0 для Galaxy S23 — пока неизвестно.