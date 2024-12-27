Galaxy S25 будет поддерживать стандарт беспроводной зарядки Qi2 за отдельную плату

Опубликовано 27 декабря 2024, 04:301 мин.
Galaxy S25 будет поддерживать стандарт беспроводной зарядки Qi2 за отдельную платуНужно будет докупать магнитный чехол
После того, как Apple поделилась архитектурой стандарта беспроводной зарядки Qi2 c консорциумом Wireless Power Consortium (WPC), Samsung оказалась одним из производителей Android-смартфонов, который внедрил поддержку стандарта в серию Galaxy S25. Однако есть и ложка дёгтя: за поддержку Qi2 придётся доплачивать.
© OnLeaks / Androidheadline
Инсайдеры из GizmoChina рассказали, что для использования беспородной зарядки по стандарту Qi2 нужно будет докупать специализированный магнитный чехол, который получит логотип Qi2 и полный спектр поддержки MPP для обеспечения полной совместимости с другими беспроводными зарядными устройствами и аксессуарами Qi2.
Однако инсайдеры объясняют ситуацию данными от источников в Samsung: на аппаратном уровне поддержка Qi2 не внедрена в Galaxy S25, а является «внешней» для контроля над ценами на новую серию. Модули поддержки беспроводной зарядки и необходимые контролеры стоят достаточно дорого, отсюда и решение.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков