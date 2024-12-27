Galaxy S25 будет поддерживать стандарт беспроводной зарядки Qi2 за отдельную плату

Инсайдеры из GizmoChina рассказали, что для использования беспородной зарядки по стандарту Qi2 нужно будет докупать специализированный магнитный чехол, который получит логотип Qi2 и полный спектр поддержки MPP для обеспечения полной совместимости с другими беспроводными зарядными устройствами и аксессуарами Qi2.

Однако инсайдеры объясняют ситуацию данными от источников в Samsung: на аппаратном уровне поддержка Qi2 не внедрена в Galaxy S25, а является «внешней» для контроля над ценами на новую серию. Модули поддержки беспроводной зарядки и необходимые контролеры стоят достаточно дорого, отсюда и решение.