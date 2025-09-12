Galaxy S25 Edge оказался легче и мощнее сверхтонкого iPhone Air

Первым ход сделал корейский гигант, выпустив Galaxy S25 Edge, а накануне ему ответила Apple с iPhone Air. На бумаге Air чуть тоньше — 5,6 мм против 5,8 мм у Galaxy. Но именно смартфон Samsung оказался легче и при этом мощнее конкурента.

Устройство получило 6,9-дюймовый дисплей и двойную камеру: 12-Мп ультраширокий модуль и флагманский 200-Мп сенсор от S25 Ultra. В iPhone Air же установлена всего одна камера на 48 Мп, где Apple делает ставку на алгоритмы обработки.

По части автономности разрыв ещё заметнее. Galaxy S25 Edge оснащён батареей на 3900 мАч, тогда как у Air — лишь около 3100 мАч (по слухам). Apple пытается компенсировать это выпуском тонкого магнитного аккумулятора-аксессуара.

Таким образом, Samsung сумела сохранить баланс между минимальной толщиной и полноценными характеристиками, в то время как Apple пошла на большее количество компромиссов ради рекордных размеров.