Galaxy S25 FE будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт

Опубликовано 15 июля 2025, 20:151 мин.
Galaxy S25 FE будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 ВтСертификацию прошёл и планшет Tab S10 Lite
Отраслевой портал SammyGuru сообщает, что бюджетный Galaxy S25 FE (Fan Edition) и планшет Galaxy Tab S10 Lite прошли сертификацию TUV Rheinland — независимого концерна, тестирующего и сертифицирующего технические системы, товары и услуги.
© OnLeaks / SammyGuru
Полученный Galaxy S25 FE и Tab S10 Lite сертификат TUV Rheinland подтверждает способность устройств быстро заряжаться: поддерживается проводная зарядка. Galaxy S25 FE может заряжаться со скоростью 10 В / 4,5 А или 15 В / 3 А, что соответствует мощности 45 Вт.
Galaxy Tab S10 Lite поддерживает зарядку мощностью 25 Вт для моделей с сотовой связью и Wi-Fi. Для других моделей линейки, включая Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE и Tab S10 FE+, также доступна зарядка мощностью 45 Вт.
Запуск моделей Fan Edition и Lite запланирован на октябрь 2025 года после получения всех необходимых сертификатов.
Источник:SammyGuru
Автор:Андрей Кадуков