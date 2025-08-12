Galaxy S25 FE сохранит чип Exynos 2400e, камеры от S24 FE и получит ценник в €679

Смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p и заметно более тонкими рамками, чем у предшественника. Ожидаются как минимум два цвета — Jet Black и Icy Blue, а также варианты в белом и тёмно-синем исполнении.

Аппаратной основой выступит уже знакомый по S24 FE чип Exynos 2400e, дополненный 8 ГБ оперативки и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Камеры тоже без изменений: 50 Мп основной модуль, 12 Мп ультраширокий и 8 Мп телеобъектив с 3-кратным зумом. Главное улучшение — аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки, что для линейки FE станет серьёзным шагом вперёд.

По информации WinFuture, стартовая цена составит €679. Анонс ожидается уже осенью. Модель может стать достойным компромиссом между производительностью и ценой, особенно если Samsung откажется от серии Plus в следующем поколении.