Galaxy S25 оказались первыми в мире смартфонами с постквантовой криптографией

Компания также предлагает «контекстуальный искусственный интеллект», который собирает данные для персонализации пользовательского опыта. Обновлённый чип Snapdragon 8 Elite позволяет обрабатывать большинство функций Galaxy AI на самом устройстве, что подразумевает, что данные не будут передаваться на серверы.

Как раз для сохранности данных на этих моделях и появилась постквантовая криптография. Для хранения данных Samsung использует Knox Vault — платформу для обеспечения безопасности устройств, которая теперь поддерживается посредством постквантовой криптографии.

Как отмечает портал PhoneArena, эта форма криптографии разработана для защиты от атак на квантовые компьютеры, при которых могут быть взломаны «обычные криптографические системы, полагающиеся на факторизацию чисел».

Вероятно, в вопросе безопасности устройств Samsung всё-таки обогнала Apple. Потому что, хотя Apple и известна «своими сверхзащищёнными iPhone», вендор пока ничего не говорит о постквантовом шифровании. В настоящее время Apple использует стандарт шифрования AES-256, среди прочих мер безопасности, который достаточно устойчив к квантовым атакам. Однако, похоже, «Samsung на шаг впереди».